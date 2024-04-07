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جديد المحليات > أنامل سعودية تنقل للعالم روحانية الحرم المكي
07/04/2024   5:32 ص

أنامل سعودية تنقل للعالم روحانية الحرم المكي

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يطل رمضان كل عام على المسجد الحرام حاملاً مزيجاً من الأجواء الروحانية والطمأنينة، وتبادر المملكة بنقل تلك الأجواء للعالم أجمع بأنامل 80 سعودياً على كفاءة عالية من الاحترافية.

وتبث قناة القرآن الكريم بمكة المكرمة بإشراف من القطاع الغربي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، على مدار الساعة تدفق المعتمرين والزوار بتنظيم متقن في ساحات المسجد الحرام والطواف حول الكعبة.

وتبرز جهود المملكة في العناية بالمسجد الحرام بأكثر من 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يشرف عليها 80 كادراً سعودياً باحترافية، تنوعت تخصصاتهم في الإخراج وهندسة الصورة والصوت.

وبدورها حصلت قناة القرآن الكريم بمكة المكرمة على مشاهدات عالية على منصة يوتيوب من جميع أقطار العالم.

يشرف عليها 80 كادر سعوديا باحترافية
يشرف عليها 80 كادر سعوديا باحترافية
يشرف عليها 80 كادر سعوديا باحترافية
يشرف عليها 80 كادر سعوديا باحترافية
يشرف عليها 80 كادر سعوديا باحترافية
يشرف عليها 80 كادر سعوديا باحترافية
يشرف عليها 80 كادر سعوديا باحترافية
وفق “أخبار 24”.

أنامل سعودية تنقل للعالم روحانية الحرم المكي

جديد المحليات
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