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07/04/2024   5:32 ص

“سناب شات” تجري تغييراً على ميزة أثارت جدلاً

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لجأت منصة سناب شات إلى تعديل ميزة الصداقة الخاصة بالمشتركين فقط “Solar System”؛ وذلك لتأثيره سلبياً على صغار المشتركين.

وتعرض الميزة للمشتركين مكانتهم عند أصدقائهم؛ بناءً على التفاعل من خلال تصور كوكبي للنظام الشمسي، فكلما كان الكوكب أقرب من المستخدم الذي يرمز له بـ “الشمس” كان الصديق الأفضل.

وذكرت المنصة أن الميزة ستكون اختيارية، يتم تفعيلها يدوياً، بدلاً من توفرها افتراضيًا لجميع المستخدمين.

يذكر أن بعض مستخدمي المنصة قد أثاروا جدلاً بأن هذه الخاصية قد تؤدي إلى جرح مشاعر المستخدمين وتخلف آثاراً سلبية على مستخدميها.وفق “أخبار 24”.

“سناب شات” تجري تغييراً على ميزة أثارت جدلاً

مال وأعمال
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