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07/04/2024   5:32 ص

24 % مصابون بـ”القولون العصبي” بالمملكة

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ذكرت وزارة الصحة أن 24 % تقريباً من البالغين في المملكة يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث تختلف أعراضها ومدتها من شخص إلى آخر.

وأوضحت الوزارة، أن القولون العصبي عبارة عن اضطراب شائع يصيب الجهاز الهضمي وتحديدًا الأمعاء الغليظة (القولون)؛ مشيرة إلى أن أعراضه متكررة وتشمل: “عدم الراحة في البطن، إضافة إلى تقلصات وانتفاخات مصحوبة بنوبات متناوبة من الإسهال أو الإمساك”.

وأكدت أنه ينبغي التعايش مع القولون العصبي، وأن علاجه يعتمد على تخفيف الأعراض قدر الإمكان، ونصحت الوزارة بتجنب العوامل المهيجة للقولون ومعرفتها، كما نصحت بزيارة الطبيب إذا لم يتمكن المريض من تحديد المهيجات للقولون.وفق “أخبار 24”.

24 % مصابون بـ”القولون العصبي” بالمملكة

طب وتداوي
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