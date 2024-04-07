رسالة “بنزيما” الغامضة تثير الجدل

اثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد حفيظة انصار الفريق، عقب نشره صورة عبر حسابه الشخصي الشخصي على منصة (إكس) المعروفة سابقة بـ(تويتر) معلقة عليها “لا تنسى أن هناك دائما عودة.”
واحتار عدد من الجماهير في تفسير الرسالة التي هدف بنزيما ايصالها، الا ان البعض ذهب لتحفيز اللاعب في ظل الاستحقاقات التي تنتظر الفريق في ومقدمتها بطولة كأس السوبر.
وكان فريق الاتحاد تعادل مع التعاون سلبيا، ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي، ليحافظ على مركزه الرابع في سلم الترتيب بـ47 نقطة متساويا مع التعاون الخامس الذي يتأخر خلفه بفارق الأهداف.
و خرج بنزيما بعد المباراة بتصريحات مثيرة، أكد ان الوضع في الاتحاد ليس كما هو الحال في فريقه السابق ريال مدريد، مشيراً الى انه لا يستطيع تحقيق الانتصارات وحده، في الوقت الذي شدد على حرصه على استعادة حساسية التهديف مستدركاً بالقول ان المهم هو تحقيق فريقه الفوز وليس تسجيله للأهداف لافتاً انه سيواصل المحاولة حتى يتمكن من التسجيل في المباريات المقبلة.
وفق “سبورت 24”.