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رياضة > تفاصيل عرض “الأهلي” لضم “مودريتش”
06/04/2024   10:49 م

تفاصيل عرض “الأهلي” لضم “مودريتش”

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، تفاصيل العرض المقدم من نادي الأهلي للتعاقد مع لاعب ريال مدريد، قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش في الصيف الماضي.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الأهلي قدم عرضا مغريا لنجم ريال مدريد في ميركاتو الصيف الماضي وصل إلى راتب بقيمة 80 مليون يورو.

وأكدت أن قائد منتخب كرواتيا رفض عرض الأهلي وفضل تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر.

وأشارت إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل، لا يزال يجذب أنظار أندية دوري روشن لضمه في الصيف المقبل.

ولن يكون دوري روشن الوحيد الذي يرغب في ضم مودريتش، لكن الدوري الأمريكي يسعى للحصول على خدماته بالإضافة إلى إمكانية العودة إلى دينامو زغرب.

النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني

وفق “سبورت 24”.

تفاصيل عرض “الأهلي” لضم “مودريتش”

رياضة
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