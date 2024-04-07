“الأرصاد”: أمطار على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواء ممطرة اليوم (الأحد)، على أجزاءٍ من مناطق الرياض، ومرتفعات مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ونجران، والباحة، وجازان، ومرتفعات عسير، والقصيم، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأشار إلى حدوث نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وتصل سرعتها إلى ( 40 – 49) كيلومتراً في ساعة، وذلك في أجزاءٍ من مناطق حائل، وتبوك، والمدينة المنورة.
كما توقع المركز تكون أمطار غزيرة على أجزاءٍ من مناطق الرياض، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات مكة المكرمة، والطائف، والباحة، وعسير، وجازان، والضباب على أجزاءٍ من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.