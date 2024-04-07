“الدوسري”: قدرنا في الهلال المنافسة على كل البطولات

أكد لاعب الهلال سالم الدوسري، أنه سعيد بتواجده في أبوظبي لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، متمنيا أن يكون الحظ حليف فريقه في البطولة.
ويستعد الهلال لمواجهة النصر، غدا الإثنين، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن قدرهم كلاعبين في الهلال أن يلعبوا تحت الضغط والمنافسة على كل البطولات.
وأوضح قائد الهلال أن هناك تعبا وإرهاقا، لكن لكل مجتهد نصيب، مشيرا إلى أنهم تنتظرهم مباراة صعبة أمام النصر.
وتنطلق بطولة السوبر السعودي في أبوظبي، في الفترة من 8 حتى 11 أبريل الجاري.
ويلعب الاتحاد ضد الوحدة في الثامنة من مساء غدٍ الإثنين، والهلال والنصر في العاشرة والنصف، بمواجهتي نصف نهائي السوبر. وفق “سبورت 24”.