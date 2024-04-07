نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الدوسري”: قدرنا في الهلال المنافسة على كل البطولات
07/04/2024   10:16 م

“الدوسري”: قدرنا في الهلال المنافسة على كل البطولات

+ = -
45

أكد لاعب الهلال سالم الدوسري، أنه سعيد بتواجده في أبوظبي لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، متمنيا أن يكون الحظ حليف فريقه في البطولة.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر، غدا الإثنين، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن قدرهم كلاعبين في الهلال أن يلعبوا تحت الضغط والمنافسة على كل البطولات.

وأوضح قائد الهلال أن هناك تعبا وإرهاقا، لكن لكل مجتهد نصيب، مشيرا إلى أنهم تنتظرهم مباراة صعبة أمام النصر.

وتنطلق بطولة السوبر السعودي في أبوظبي، في الفترة من 8 حتى 11 أبريل الجاري.

ويلعب الاتحاد ضد الوحدة في الثامنة من مساء غدٍ الإثنين، والهلال والنصر في العاشرة والنصف، بمواجهتي نصف نهائي السوبر. وفق “سبورت 24”.

“الدوسري”: قدرنا في الهلال المنافسة على كل البطولات

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885294032.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com