الهلال والنصر.. مفارقة تاريخية قبل ديربي “سوبر الدرعية”

تتجه الأنظار، الاثنين، صوب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لمتابعة الديربي المرتقب بين الهلال والنصر في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
ويسعى الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية كأكثر فريق في تاريخ في كرة القدم يصل لـ32 فوزًا متتاليًا في جميع البطولات، وهو الرقم الذي يأمل في تعزيزه أمام النصر الساعي هو الآخر لتحقيق الفوز نحو لقب محلي يضيفه للقب العربي الذي حققه في بداية الموسم.
وتشهد مباراة الهلال والنصر مفارقة تاريخية إذ أنه ولأول مرة يلتقي الهلال والنصر في 4 مباريات متتالية في موسم واحد في 4 بطولات مختلفة.
البداية كانت في أغسطس الماضي عندما التقيا في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية 2023” حيث فاز النصر وقتها بنتيجة 2-1 بعد مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية.
وعاد الفريقان والتقيا للمرة الثانية هذا الموسم وذلك لحساب الدور الأول من دوري روشن للمحترفين حيث فاز الهلال بثلاثية نظيفة، قبل أن تجمعهما بطولة ثالثة وهي كأس موسم الرياض حيث فاز الهلال 2-0. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن الفريقين ستجمعهما مواجهة خامسة هذا الموسم في دوري روشن يوم 16 مايو المقبل، فيما قد يلتقيان للمرة السادسة حال تأهلهما إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلتقي الهلال مع مضيفه الاتحاد فيما يستضيف النصر نظيره الخليج في نصف النهائي.