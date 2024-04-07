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رياضة > “حجازي”: ” كأس السوبر” أحد أهدافنا هذا الموسم
07/04/2024   10:16 م

“حجازي”: ” كأس السوبر” أحد أهدافنا هذا الموسم

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أكد لاعب الاتحاد أحمد حجازي، أن الفريق سيؤدي مستوى دفاعيا على أكمل وجه خلال المباراتين القادمتين في كأس السوبر السعودي، لتسهيل الأمور في الجانب الهجومي للعب بكل أريحية.

ويواجه الاتحاد نظيره الوحدة، غدا الإثنين، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال حجازي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الفريق سيسعى لتجاوز الوحدة والتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي، وبعدها يكونون جاهزين لأي فريق.

وأضاف أن كأس الدرعية للسوبر أحد أهداف الفريق هذا الموسم، وأنهم متحمسون للفوز في مباراتهم أمام فريق الوحدة الذي يقدم مستويات فنية جيدة الفترة الأخيرة. وفق “سبورت 24”.

وتنطلق بطولة السوبر السعودي في أبوظبي، في الفترة من 8 حتى 11 أبريل الجاري.

ويلعب الاتحاد ضد الوحدة في الثامنة من مساء غدٍ الإثنين، والهلال والنصر في العاشرة والنصف، بمواجهتي نصف نهائي السوبر.

“حجازي”: ” كأس السوبر” أحد أهدافنا هذا الموسم

رياضة
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