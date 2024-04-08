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08/04/2024   2:21 م

دخان البخور يسبب الصداع

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن استنشاق دخان البخور يقلل نسبة الأكسجين التي تصل إلى الدماغ، ما يصيب بنوبات الصداع والشقيقة ويهدد صحة الأسرة.

وأضافت أن حرق البخور والدخون في المنازل يتسبب في تلوث الهواء بمواد سامة يمكن أن تسبب مشكلات صحية في الرئتين والتهاب الشعب الهوائية وقد تصل الأضرار إلى الإصابة بالربو .

وأوضحت المدينة أن البخور والدخون من المعطرات التي تستخدمها كثير من الأسر خلال أيام العيد لتعطير الجو واستقبال الزوار، ويسبب أزمات صدرية خصوصًا لمرضى الربو وحساسية الصدر. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن التعرض المستمر لدخان البخور له التأثير السلبي نفسه الذي يسببه تدخين التبغ، منوهة بأن البخور قد يسبب ضررًا للأطفال الذين تظهر لديهم بوادر حساسية صدرية أو قابلية لحدوث مشكلات في التنفس، إذ يؤثر سلباً في قدرة الطفل على استنشاق الهواء النظيف الخالي من الرائحة ما ينعكس على تنفسه ويسبب صعوبة فيه.

دخان البخور يسبب الصداع

طب وتداوي
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