“أحدث” ميزات واتساب لـ”آيفون”

كشف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن آخر الميزات والتحديثات التي أتيحت لمستخدمي الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل iOS الخاص بشركة “أبل” الأمريكية.
وشملت قائمة الميزات والتحديثات المطروحة مؤخراً، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص، ميزة الإشارة إلى جهات الاتصال بشكل خاص في تحديثات الحالة، وميزة تتيح القدرة على تفعيل قفل الدردشات بالأجهزة المرتبطة، وميزة تعطيل معاينات الارتباط لحماية عنوان IP.
كما تضمّنت القائمة نفس ميزة الخصوصية فيما يتعلق بمعاينات الارتباط، وميزة للقدرة على إنشاء صورة داخل صورة بمقاطع الفيديو، وتحديثا يشمل إظهار تطبيقات جديدة لسطح المكتب من خلال لافتة، وميزة جديد تتيح القدرة على استكشاف المزيد من القنوات المماثلة. وفق “أخبار 24”.
ويعمل واتساب، وفقاً للموقع، على تطوير ميزة استكشاف القنوات على نسخة التطبيق الخاصة بهواتف أندرويد، فيما أعلن عن ميزة جديدة لإعلام مستخدمي آيفون بتحديثات الحالة غير المرئية، كما يستمر في العمل على صندوق تحديثات الحالات المُجددة.