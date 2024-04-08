حكام مباراتي نصف نهائي “السوبر السعودي”

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، طاقم حكام مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وتستضيف أبوظبي الإماراتية، بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بمشاركة 4 أندية، وهي الهلال، النصر، الاتحاد والوحدة خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
ومنح اتحاد الكرة إدارة مباراة الهلال والنصر للحكم محمد الهويش، ويعاونه الثنائي المساعد هشام خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع سامي الجريس، وسيتواجد على تقنية الفيديو، الثنائي سلطان الحربي وعمر الجمل.
وسيدير مباراة الاتحاد والوحدة الحكم فيصل البلوي، ويعاونه الثنائي المساعد هشام الرفاعي وسعد السبيعي، والحكم الرابع شكري الحنفوش، بينما يتواجد الثنائي ممدوح آل شهدان وفيصل القحطاني في غرفة تقنية الفيديو.
وفق “سبورت 24”.