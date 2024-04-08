إصابة “دوارتي” قبل مواجهة الوحدة والاتحاد

تلقى فريق الوحدة، ضربة قوية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد ، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وأعلن الوحدة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إصابة مدافعه الكوستاريكي أوسكار دوارتي، بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.
وأوضح الوحدة أن دوارتي يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي، وبرنامج تأهيلي، لمدة 3 أسابيع، مما يعني غيابه عن السوبر، ومواجهات الاتفاق والحزم والنصر في دوري روشن. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الوحدة والاتحاد لنهائي كأس السوبر السعودي يوم 11 أبريل الجاري وينتظر الفائز من مباراة النصر والهلال.