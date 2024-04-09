“دونيس”: الأخطاء السبب الرئيسي لخسارتنا أمام الاتحاد

أكد المدير الفني لفريق الوحدة دونيس، أن الأخطاء كانت السبب الأساسي في الخسارة وعدم التأهل إلى النهائي برغم أن الفرصة كانت متاحة لتقليص الفارق من ركلة الجزاء التي احتسبت في آخر دقيقة من المباراة.
وتأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على نظيره الوحدة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1، في لقاء ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.
وقال دونيس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنهم قدموا مباراة جيدة وكرة القدم عبارة عن تفاصيل لها علاقة بما يمكن أن يحدث لك أو عليك في الميدان.
وأضاف، أن الشيء غير الجيد أنهم تلقوا ضربة ذهنية قوية باستقبال هدف في أول دقيقة بعد صافرة البداية، لكن في المقابل تقدموا نحو مرمى الخصم وصنعوا العديد من الفرص لكن لم تترجم بالشكل المطلوب. وفق “سبورت 24”.
واوضح، أنه تحدث مع اللاعبين خلال فترة “الاستراحة” بين الشوطين حول أهمية الدفاع عن فرصة العودة إلى أجواء المباراة لأنهم لا يستحقون التأخر في النتيجة بفارق هدفين.
وأشار إلى أن الشوط الثاني شهد محاولات عدة أمام مرمى الاتحاد لكن لم تترجم إلى أهداف، والآن يجب أن التفكير في الفترة المتبقية من نهاية الموسم.