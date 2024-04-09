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جديد المحليات > تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وموريتانيا
09/04/2024   5:51 م

تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وموريتانيا

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صرحت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران -للمرة الأولى- برحلات منتظمة بين المملكة وموريتانيا على خط سير (نواكشوط – المدينة المنورة) بواقع رحلتين أسبوعياً، ابتداءً من 21 أبريل 2024.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

الرحلات ابتداءً من 21 أبريل 2024.

وفق “أخبار 24”.

تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وموريتانيا

جديد المحليات
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