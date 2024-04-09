الخبر تنضم لقائمة المدن الذكية بالعالم

أدرجت محافظة الخبر كمدينة ذكية لعام 2024 حيث احتلت الترتيب 99 من بين 142 مدينة حول العالم، وذلك بعد إعلان المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إدراجها لتصبح بذلك خامس مدينة سعودية تنضم للمدن الذكية بجانب الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
في الأثناء صعدت المدن السعودية الخمسة في ترتيبها العالمي ضمن هذا المؤشر، حيث استمرت مدينة الرياض في الترتيب الثالث عربيًا، بينما احتلت مكة المكرمة المرتبة الخامسة، وجدة السادسة، والمدينة المنورة السابعة، وعلى المستوى العالمي للمؤشر حققت مدينة الرياض المرتبة 25 متقدمةً 5 مراتب عن العام الماضي، وحافظت مكة المكرمة على المرتبة 52، ومحافظة جدة بالمرتبة 55 متقدمةً مرتبة واحدة عن السنة السابقة، والمدينة المنورة بالمرتبة 74 متقدمة 11 مرتبة عن العام 2023.
ويأتي ذلك نتيجة الجهود المبذولة والتقدم الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي ويعكس حصاد انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يعد مؤشر المدن الذكية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) معياراً مهماً لإبراز مدى جاهزية المدن واستخدامها للتقنيات المتقدمة وجهودها في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة.
كما يركّز المؤشر على تقييم تطور المدن في مجالات الصحة والسلامة، وفرص العمل والتعليم، والتنقل، والأنشطة الثقافية، والحوكمة، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية والحياة الإنسانية، في وقت تهدف فيه المدن الذكية إلى توظيف التقنيات الرقمية من أجل استخدام أفضل للموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة لجعلها أكثر تفاعلية واستجابة للمواطنين وجعل الأماكن العامة أكثر تلبية لاحتياجات السكان.
ومن المتوقع أن يسهم إدراج محافظة الخبر ضمن مؤشر المدن الذكية في المساهمة في جذب الاستثمارات العالمية وجذب الشركات والمشاريع الجديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعكس هذه المراكز التصنيفية التزام المدن السعودية بالتطور التقني وبناء مجتمعات ذكية ومستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف، أن المدن الذكية ستوفر مستوى معيشيًا أفضل لجميع فئات المجتمع، وسوف تسهم في تحسين وصول الخدمات الأساسية للسكان، وهذا الإنجاز هو نتيجة جهود وتعاون بين الجهات الشريكة الفعالة لتحسين وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع التنموية والمضي قدماً لتحسين جودة الحياة لسكان وزوار محافظة الخبر وهو يحقق أحد تطلعات رؤية المملكة 2030 بتوفير اقتصاد قوي وبيئة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل أكثر .
وأسهمت الجهود التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع الجهات الحكومية، في تعزيز ترتيب مدن المملكة ضمن مؤشرIMD للمدن الذكية، من خلال حزمة من المشروعات والمبادرات التي كانت داعمة لتحقيق مفهوم المدن الذكية، مثل: العمل على المنصة الوطنية للمدن الذكية التي تقدم تحليلات متقدمة من خلال نماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية بحلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن هذه المنصة مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الحيوية في مدينة الرياض، من أجل تحقيق تنمية حضرية مستدامة تسهم في تحقيق جودة الحياة في الرياض إضافة إلى الجهود القائمة في ابتكار أداة الكشف عن التشوه البصري بمدينة الرياض عبر كاميرات تجوب طرق المدينة ويتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد بيانات التشوه البصري أسبوعياً، في خطوة أولى ستصل إلى 4 مدن أخرى بالمملكة يتم مسحها أسبوعيًا للمناطق ذات الأولوية لدعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة في هذه المدن وتحسين المشهد الحضري فيها عبر تسخير الحلول التقنية المبتكرة لمدن أكثر تنمية واستدامة.وفق “أخبار 24”.
وفي الجانب الصحي المعني به مؤشر المدن الذكية لعام 2024م أطلقت (سدايا) مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصحة، ضمن تعاونها مع وزارة الصحة لتطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، والمساعدة في بناء أساسيات ومعايير البيانات الصحية وقدرات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء مركز وطني للابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي، كما تم إطلاق مشروع (عيناي) وهو حل تقني يسهم في تشخيص اعتلال شبكية العين السكري بالذكاء الاصطناعي، ومشروع (صوتك) عبر نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحويل الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرّف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية.