لسلامة طفلك بالعيد.. أحذر الألعاب النارية والحادة

وجه تجمع الرياض الصحي الأول عدة نصائح تتعلق بصحة وسلامة الأطفال خلال أيام عيد الفطر، مشددا على الأهالي الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من الألعاب النارية والحادة.
وأكد التجمع في رسالة لمدينة الملك سعود الطبية على أهمية الحرص على شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل، والحذر من الألعاب ذات الأطراف الحادة والأجزاء الصغيرة التي قد تسبب اختناق الطفل، وعدم ترك الأطفال الصغار أمام الشاشات لساعات طويلة، وتقليل وقت الجلوس أمام الشاشة لتحفيز الطفل على ممارسة النشاط البدني، ولعب الألعاب الحركية الجماعية، والحرص على التنزه معه وممارسة المشي.
كما نوه إلى أهمية تشجيع الطفل على العادات الغذائية الصحية وهي تناول الخضار والفواكه والتقليل من السكريات، وعلى تنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة بعد الوجبات وذلك للوقاية من التسوس.وفق “أخبار 24”.
وحذر من مخاطر الألعاب النارية، بإبعادها عن متناول الأطفال لأنها تحمل خطر حدوث حروق وإصابات قد تكون شديدة، مشددا على أهمية وضع الولاعات وأعواد الثقاب في أماكن مرتفعة بعيدًا عن متناولهم.