نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لسلامة طفلك بالعيد.. أحذر الألعاب النارية والحادة
09/04/2024   11:26 م

لسلامة طفلك بالعيد.. أحذر الألعاب النارية والحادة

+ = -
56

وجه تجمع الرياض الصحي الأول عدة نصائح تتعلق بصحة وسلامة الأطفال خلال أيام عيد الفطر، مشددا على الأهالي الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من الألعاب النارية والحادة.

وأكد التجمع في رسالة لمدينة الملك سعود الطبية على أهمية الحرص على شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل، والحذر من الألعاب ذات الأطراف الحادة والأجزاء الصغيرة التي قد تسبب اختناق الطفل، وعدم ترك الأطفال الصغار أمام الشاشات لساعات طويلة، وتقليل وقت الجلوس أمام الشاشة لتحفيز الطفل على ممارسة النشاط البدني، ولعب الألعاب الحركية الجماعية، والحرص على التنزه معه وممارسة المشي.

كما نوه إلى أهمية تشجيع الطفل على العادات الغذائية الصحية وهي تناول الخضار والفواكه والتقليل من السكريات، وعلى تنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة بعد الوجبات وذلك للوقاية من التسوس.وفق “أخبار 24”.

وحذر من مخاطر الألعاب النارية، بإبعادها عن متناول الأطفال لأنها تحمل خطر حدوث حروق وإصابات قد تكون شديدة، مشددا على أهمية وضع الولاعات وأعواد الثقاب في أماكن مرتفعة بعيدًا عن متناولهم.

لسلامة طفلك بالعيد.. أحذر الألعاب النارية والحادة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885294263.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com