“أوتافيو” يبرر الإعجاب بصورة “مالكوم”

دافع البرتغالي أوتافيو، المحترف في صفوف النصر، عن نفسه، بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير النادي عقب القيام بعمل “إعجاب” على صورة مالكوم لاعب الهلال.
وانتصر الهلال على النصر، أمس الإثنين بهدفين مقابل هدف، وبلغ نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي على حسابه.
وكتب أوتافيو عبر خاصية “ستوري انستقرام” في تبرير منه على الإعجاب بصورة لاعب الهلال: “بالصدفة، أعجبني منشور على مالكوم صديق أتابعه، كان الإعجاب غير مقصود ولم أره في ذلك الوقت، ولن أحب أبدًا صورة تقلل من احترام ناديّ”. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أن جماهير النصر ترى ما يبذله من مجهود من أجل النادي، وأنه سيستمر في عطائه حتى النهاية.
وكانت جماهير النصر قد أبدت استياءها من قيام أوتافيو بعمل إعجاب على صورة مالكوم وهو يحتقل بهدفه عقب فوز الهلال أمس.