“جيسوس” على موعد مع رقم تاريخي في “السوبر”

يتطلع البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال لتحقيق رقم تاريخي في نهائي السوبر السعودي 2024.
ويقود جيسوس الهلال فنيًا في نهائي السوبر أمام الاتحاد، الخميس المقبل، بملعب محمد بن زايد بالإمارات، على لقب المسابقة.
وسيكون جيسوس هو أول مدير فني يحقق لقب السوبر السعودي مرتين، منذ خروج البطولة للنور في عام 2013.
وكان جيسوس قد حقق اللقب في المرة الأولى في عام 2018 خلال مواجهة الاتحاد بلندن، في فترته الأولى مع “الزعيم”، قبل أن يتجدد اللقاء من جديد أمام “العميد” في نهائي 2024. وفق “سبورت 24”.
وأقصى الهلال غريمه التقليدي النصر من نصف نهائي السوبر، أمس الإثنين، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها التي تفوق بها الاتحاد على الوحدة في الدور ذاته.