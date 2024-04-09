كيف جاءت نتائج الهلال والاتحاد مع صافرة “الطريس” ؟

تتوجه الأنظار صوب ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الخميس المقبل، لمتابعة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بين الهلال والاتحاد.
ويدير مباراة الهلال والاتحاد تحكيميًا طاقم تحكيم وطني بقياة الحكم خالد الطريس.
الطريس سبق له و أن أدار 8 مباريات للهلال قبل نهائي السوبر، فاز “الزعيم” في 6 منهم وتعادل في واحدة وخسر في أخرى، وأشهر للفريق 7 بطاقات صفراء واحتسب له ركلتي جزاء. وفق “سبورت 24”.
وبالنسبة للاتحاد، أدارت صافرة الطريس 8 مباريات لـ”العميد”، فاز الفريق في 6 أيضًا وتعادل في مباراة وخسر في أخرى، وأشهر 13 بطاقة صفراء للاعبي الاتحاد وأخرى حمراء، واحتسب له 6 ركلات جزاء.