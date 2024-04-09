مليون مسافر عبر قطار الحرمين في رمضان

نجحت الخطة التشغيلية للخطوط الحديدية السعودية “سار” لموسم رمضان 1445هـ، محققة أرقامًا قياسية جديدة بنقل أكثر من مليون مسافر عبر 2.8 ألف رحلة خلال الشهر الكريم على متن قطار الحرمين السريع.
وحقق إجمالي عدد المسافرين زيادة قدرها 22%، مقارنة برمضان 1444هـ، فيما زاد عدد الرحلات بنسبة 12%، مقارنة بالشهر الكريم في العام الماضي.
وعلى مستوى الانضباط، حققت الخطوط الحديدية نسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات خلال شهر رمضان، بنسبة 97%.
وكانت خطة الخطوط الحديدية السعودية لشهر رمضان، تضمنت زيادة عدد رحلات قطار الحرمين السريع، لتتجاوز الـ 2.7 ألف رحلة، بزيادة 9% عن الموسم الماضي، وبعدد مقاعد يتجاوز 1.3 مليون مقعد بنسبة ارتفاع تقدر بـ 26%.
وفق “أخبار 24”.