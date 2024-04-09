الألعاب النارية تضيء سماء المملكة بالعيد

تنطلق الألعاب النارية غداً ابتهاجًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، في عدد من المواقع، على رأسها منطقة سكوير في بوليفارد سيتي بالرياض، والبروميناد في جدة، وبرج المياه في -، لتنير سماء جميع مناطق المملكة وتضيء ألوانها في أنحاء مختلفة من المدن، وتنشر الفرح بحلول العيد.
وتستمر عروض الألعاب النارية، التي تأتي ضمن فعاليات العيد 2024 للهيئة العامة للترفيه، لمدة يومين، يستمتع خلالها أهالي مدينة حائل بمناظر الألعاب النارية خلف منتزه السلام، فيما يترقبها أهالي المدينة المنورة مقابل العالية مول، وأهالي تبوك بوادي الضبعان.
كما تنطلق الألعاب النارية في أول أيام العيد أيضًا في أرض خلف برج عرعر بالحدود الشمالية، وتتخذ الألعاب النارية من منتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة مقرًّا لاستقبال جمهوره.وفق “أخبار 24”.
وسيكون أهالي مدينة الباحة على موعد مع انطلاق الألعاب النارية في أيام العيد من منتزه الأمير حسام، وبممشى الكورنيش الشمالي في مدينة جازان، وبجوار مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
ومن المقرر انطلاق الألعاب النارية أيضًا بمنطقة سماء أبها، كما سيشاهدها أهالي الجوف خلف مركز الملك سلمان الحضاري.