ملابس العيد.. تنعش الأسواق وتسعد الكبار والصغار

تشهد أسواق الملابس حالة من الرواج الواضح بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، خاصةً مع ارتباط هذا التوقيت من كل عام بإقبال الأهالي في مختلف المناطق على شراء الملابس الجديدة لاستقبال العيد.
وتتسابق المحال التجارية إلى تقديم الخصومات المناسبة للزبائن لجذب الحصة الأكبر من نسبة المتسوقين والعوائد المالية والأرباح الموسمية.
وتتنوع احتياجات المتسوقين بين مختلف المنتجات، في مقدمتها أسواق الملابس إذ يحرص الجميع على شراء اللبس الجديد للعيد للكبار والصغار، من الأسواق الرجالية والنسائية وخياطة الملابس، من شراء الفساتين والأشمغة والأحذية والعباءات.
وأوضح أحد الباعة بسوق الملابس الرجالية في نجران، أن هذه الفترة من كل عام، تعد موسماً مزدهراً لمزاولي الأنشطة التجارية؛ إذ تشهد الحركة الشرائية خلالها كثافة ملحوظة وازدحاماً كبيراً من المتسوقين الحريصين على شراء حاجتهم من الملابس والمستلزمات، بأفضل جودة وأقل سعر.
وأشار وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى أن الثياب الرجالية تختلف أسعارها باختلاف خاماتها وجودة خياطتها ومقاساتها، أما الغترة والشماغ فتختلف وفقاً لعلامتها التجارية وجودة خاماتها.
ولا يختلف الحال كثيرًا في المنطقة الشرقية، والتي تشهد أسواقها ومجمعاتها التجارية، خلال هذه الفترة، انتعاشاً وحركة رواج تجاري كبيرة لشراء الملابس بمختلف أنواعها، والمستلزمات الأخرى مثل الأحذية والعبايات والإكسسوارات وشنط اليد؛ لإقبال المواطنين والمقيمين على شراء كسوة العيد السعيد.
وأكد صاحب أحد محال الملابس والمستلزمات الرجالية، عبدالله المهنا، أن حركة البيع في حالة ازدياد تدريجي منذ منتصف شهر رمضان، وتبلغ ذروتها في نهاية أيام الشهر الكريم، مشيراً إلى أن التجار يستعدون لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات قبل العيد بمدة كافية.وفق “أخبار 24”.
وبخلاف الملابس الجاهزة، يتهافت المتسوقون أيضًا على أسواق الحلويات والمكسرات، والهدايا والكماليات، والعطور والبخور، والذهب والمجوهرات، إضافةً إلى زيارة محال الخياطة الرجالية والنسائية، لتفصيل الملابس أو تعديلها.
وتزدحم محال الحلويات من المتسوقين لشراء حلوى العيد بأنواعها من الشوكولاتة والحلويات العربية والشرقية، التي وفرتها الأسواق مبكراً لتلبي متطلبات الزبائن من الحلويات المتنوعة بنكهاتها وصناعاتها التي تحمل عبارات التهنئة بالعيد السعيد.