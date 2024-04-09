قبل “كلاسيكو السوبر”.. تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

يستعد فريق الهلال لمواجهة الاتحاد، مساء الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، باستاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره النصر، بنتيجة 2-1، ليواجه الاتحاد في النهائي الذي كان قد فاز بنفس النتيجة على نظيره الوحدة.
ويشارك الهلال في كأس السوبر، بصفته بطلًا لكأس الملك 2023، بينما يتواجد الاتحاد في البطولة بعدما حقق لقب دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي.
ونرصد في هذا التقرير تاريخ مواجهات الهلال أمام النصر طبقاً لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الأرقام والإحصاءات.
خاض الهلال 83 مباراة سابقة أمام الاتحاد في مختلف البطولات، حيث انتصر في 40 مواجهة، وخسر 21 مباراة لقاء، بينما خيم التعادل على 22 مباراة. وفق “سبورت 24”.
وفي آخر 9 مبارات جمعت الفريقين، لم يخسر الهلال أي مباراة أمام الاتحاد، حيث فاز في 8 منها وتعادل في لقاء وحيد.
ويعود آخر انتصار لفريق الاتحاد على الهلال لموسم 2020-2021 حين فاز بنتيجة 2-0 في لقاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وفي الموسم الحالي تواجه الفريقان في الدوري وفاز بهما الهلال على الاتحاد بنتيجة (4-3)، و(3-1)، وفي دوري أبطال آسيا فاز الهلال على الاتحاد ذهاباً وإياباً في ربع نهائي المسابقة بنتيجة هدفين دون رد في المباراتين.