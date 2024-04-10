خادم الحرمين: نسأل الله أن يديم علينا الأمن والاستقرار

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر منصة “إكس” الشعب بعيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يديم على البلاد الأمن والاستقرار.
وقال الملك في تغريدته: “أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه كلمة أمس الثلاثاء للمواطنين والمقيمين، والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، سائلًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الكلمة التي ألقاها وزير الإعلام سلمان الدوسري ، أن المملكة استقبلت ملايين المعتمرين في شهر رمضان المبارك، الذين أدوا المناسك بسهولة ويسر، بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن؛ تسهيلاً لأداء عباداتهم، والقيام بنسكهم، داعيًا الله أن يتقبل صالح الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أن هذه المناسبة تتجسد فيها معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح، مشيرًا إلى أن الله أنعم على المملكة، بنعم كثيرة منها اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، لمواصلة نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأبنائه ملوك هذه البلاد من بعده.