“حوامة الدرعية”.. أجواء مبهجة بقدوم العيد

تقام فعالية الحوامة السنوية ليلة العيد إحياءً للموروث الشعبي وتعزيزاً للروابط الاجتماعية، بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس الصغار والكبار.
وحرصت هيئة تطوير بوابة الدرعية، على إقامة فعالية “الحوامة” ضمن مبادرات وفعاليات احتفالاتها بعيد الفطر المبارك، وذلك بهدف إحياء هذا الموروث العريق، والذي يعمق أواصر المحبة والتآلف بين الأهالي، حيث تعد من الفعاليات الشعبية المتعارف عليها لدى الأجداد في منطقة نجد.
ويجول الأطفال خلال الفعالية لأخذ عيدياتهم، منشدين الأهازيج وأبرزها “عطوني عيدي عادت عليكم”، في إطار إعطاء الفرصة للأشخاص لعيش عادات وتقاليد الأجداد في ليلة العيد، مع تقديم فرصة للأطفال للتفاعل مع المجتمع والتعرف على العادات والتقاليد في أجواء من الفرح بقدوم العيد. وفق “أخبار 24”.
وعبر عدد من المحتفين، عن سعادتهم بالفعالية التي تذكرهم بالعادات القديمة ويعيشون معها نفس أحاسيس الماضي.