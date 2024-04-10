تساقط الشعر ينذر بالنوبات القلبية

كشف خبير طبي عالمي أن تساقط الشعر يعد إحدى العلامات البارزة والضرورية لخطورة حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية، ولذا فإن الأمر يستدعي زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.
وأوضح الطبيب الجراح في عيادة هارلي ستريت للشعر، زين مجيد، أن تساقط الشعر هو أحد الآثار الجانبية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والذي يعد سببا رئيسيا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأبان أن الكوليسترول يمكن أن يظهر على شكل رواسب لويحية، ما يتسبب في تضييق الشرايين ويجعل من الصعب تدفق الدم عبرها، ويمكن أيضا أن تنفصل اللويحة وتشكل جلطة دموية خطيرة.
وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان، لن يكون الأشخاص الذين يعانون ارتفاع نسبة الكوليسترول على علم بحالتهم نظرا لعدم ظهور الأعراض عليهم عادة، ولكن قد يحدث لديهم تساقط في الشعر، وفي هذه الحالة يجب عليهم التنبه وإجراء الفحوصات اللازمة التي قد تقودهم للمخاطر الأخرى مثل النوبات القلبية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه في كل الأحوال، فإن وجود نسبة عالية من الكوليسترول يشير إلى أن لدى الإنسان كمية كبيرة جدا من المادة الدهنية في الدم والتي قد تؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية السيئة، فيجب عليه التنبه والتحرك فورا.