الدولار مستقر والنفط يتراجع مجدداً

سادت حالة من الاستقرار بسوق العملات خاصة الدولار، حيث ثبتت العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند 104.12، وسط توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور بيانات رئيسية للتضخم.
وهبط اليورو 0.1 % إلى 1.0852 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.2666 دولار، مع توقعات بأن يرتفع التضخم 0.3 على أساس شهري، مقارنة بنحو 0.4 % في فبراير
وبشأن أسعار النفط، تراجع الذهب الأسود أقل من دولار للبرميل، حيث أغلق خام برنت منخفضاً 96 سنتاً أو 1.1 % عند 89.42 دولار للبرميل. كما تراجع أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.4 % إلى 85.23 دولار. وفق “أخبار 24”.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي 280 ألف برميل يومياً إلى 13.21 مليون في 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بزيادة قدرها 260 ألفاً.