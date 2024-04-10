بنزيما .. هل يقود “الاتحاد” للقب السوبر الثاني؟

يعول الاتحاديون على تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما في مواجهة الكلاسيكو امام الهلال الخميس المقبل في ابوظبي، لقيادة الفريق للقب الثاني على التوالي.
ويشارك بنزيما امام الهلال في مباراة هي الثالثة، بعدما شارك في مباراة الفريقين بالبطولة العربية ومواجهة الدور الأول من الدوري، بينما غاب بداعي الإصابة في مواجهة الدور الثاني للدوري، وعن مواجهتي ربع نهائي كأس دوري ابطال آسيا.
وعاد بنزيما مؤخراً لزيارة شباك المنافسين بعد غياب اكثر من 3 أشهر مسجلاً احد اسرع الأهداف في بطولة السوبر إثر تمكنه من تسجيل الهدف الأول في شباك الوحدة بعد مرور 85 ثانية من زمن المباراة قبل ان تنتهي المباراة بفوز اتحادي 2/1.
وكان بنزيما رد على عدم رضا الجماهير الاتحادية بالمستويات الفنية التي يقدمها قبل مواجهة الوحدة عبر حسابه على منصة “إكس” بصورة له مذيلة بعبارة “لاتنسى هناك دائماً عودة” وهو الامر الذي قد يكون يقصده اللاعب بالعودة الى التهديف وقيادة الفريق لنهائي السوبر. وفق “سبورت 24”.
وسيرفع الاتحاد في حال تحقيق الفوز في النهائي، حصيلة للقبين معادلاً النصر الذي يحتل الوصافة ويقترب من الهلال الذي يتصدر قائمة أكثر الفريق تحقيقاً للبطولة بثلاثة القاب.