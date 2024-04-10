باريس ضد برشلونة.. “صراع مفتوح”

يأمل باريس سان جيرمان الفرنسي في مواصلة المشوار نحو فكّ عقدته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي لم يحرز لقبه في تاريخه، عندما يواجه خصمه المندفع برشلونة الاسباني، الأربعاء في ذهاب ربع النهائي في باريس، فيما يملك كل من اتلتيكو مدريد الاسباني وبوروسيا دورتموند الالماني كل الفرص للذهاب بعيدًا.
على ملعب بارك دي برانس، ستعود الذاكرة بجمهور سان جيرمان وبرشلونة الى الملحمة الكروية التي جمعتهما في ثمن نهائي المسابقة عام 2017، والريمونتادا التاريخية التي حققها النادي الكاتالوني. فبعد ان فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0 قلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في في صفوف سان جرمان.
وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021 وخرج حينها سان جيرمان منتصراً من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.
وتحمل المواجهة نكهة خاصة إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق الكاتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية عام 2015 وإلى الريمونتادا الشهيرة.
وكان حينها الموسم الأخير لتشافي كلاعب في “كامب نو” قبل الانتقال للعب مع السد القطري الذي بات مدربه عام 2019.
وفيما بلغ برشلونة ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2020، يجد سان جيرمان نفسه امام امتحان تخطي عقدة المسابقة القارية المرموقة والتي فعل كل شيئ بهدف إحرازها دون ان يستطيع، إذ نجح مرة واحدة خلال العقد الاخير في بلوغ النهائي قبل ان يخسر امام بايرن ميونيخ الالماني موسم 2019-20، ونصف النهائي مرة واحدة موسم 2020-21، فيما اقصي من الدور ثمن النهائي في النسختين الاخيرتين. وفق “سبورت 24”.
ولا شك انّ الانظار ستكون شاخصة نحو نجم سان جيرمان كيليان مبابي الذي سيخوض موسمه الاخير في اروقة النادي الباريسي، بعد الضجة الكبيرة التي احدثها اعلان رحيله، في ضوء الحديث عن انضمامه الى غريم برشلونة التقليدي، ريال مدريد.
ويأمل مبابي ان ينهي حقبته الباريسية بإنجاز كبير “مختلف”، وليس هناك افضل من قيادة فريقه الى لقب دوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه في وداعية قد تكون اشبه بحلم.
وفي حين يسير الفريق المملوك قطرياً بثبات نحو حسم لقب “ليغ 1” حيث يتصدر بفارق 10 نقاط عن بريست الثاني اقرب منافسيه قبل 6 مراحل من نهاية الموسم، يحتفظ “بلوغرانا” بأمل ضئيل للاحتفاظ بلقبه، حيث يتخلف بفارق 8 نقاط عن ريال المتصدر قبل 8 مراحل على نهاية الموسم.