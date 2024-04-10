أتلتيكو و دورتموند.. فرصة التواجد مع “الأربعة الكبار”

” فرصة لا تأتي كل مرة”، بهذه الروحية سيكون أمام كل من دورتموند واتلتيكو فرصة ذهبية لاحدهما للظهور بين الاربعة الكبار، حيث يستضيف ملعب ميتروبوليتانو في مدريد لقاء الذهاب الأربعاء.
ولا يحقق الفريقان أفضل النتائج محليًا، فيحتل اتلتيكو المركز الرابع في “لا ليغا”، فيما يقاتل بوروسيا دورتموند للتمسك بمركزه الرابع الحالي من اجل التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل.
لكن دورتموند اظهر قدرات جيدة بعد الحاقه الهزيمة ببايرن 2-0 قبل أسبوع.
خسر دورتموند مرتين فقط في العام الحالي في مختلف المسابقات، الا انّ الاخيرة جاءت قبل ايام معدودة على يد شتوتغارت. يُعدّ دورتموند الفريق الالماني الوحيد الذي فاز في ملعب اتلتيكو بدوري الأبطال.
وفي ظل وجود مانشستر سيتي حامل اللقب، ريال مدريد بطل المسابقة 14 مرة، العملاق الألماني بايرن وارسنال الانجليزي في النصف الثاني من القرعة، فإنّ الفريقين قادران على التفكير بالذهاب بعيدا. وفق “سبورت 24”.
وفيما بلغ دورتموند هذا الدور بإقصاء اياكس الهولندي في ثمن النهائي، أظهر اتلتيكو علو كعبه في المناسبات الكبرى بإطاحته إنتر الايطالي القويّ ومتصدر الكالتشو بفارق شاسع.