أبوظبي تشهد “كلاسيكو” الهلال والاتحاد على لقب “السوبر”

تجه أنظار محبي كرة القدم السعودية اليوم، صوب إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي سيحتضن المباراة النهائية وقمة الكلاسيكو على كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، بين فريقي الاتحاد والهلال .
وكان الاتحاد قد عبر إلى نهائي السوبر، بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف ، فيما حجز الهلال مقعده بعد الانتصار على النصر أيضًا بهدفين مقابل هدف، في لقاءين ضمن نصف النهائي اللذين أقيما في الـ 8 من أبريل الجاري.
وتأتي مشاركة الاتحاد في هذه النسخة، بعد تتويجه بطلاً للدوري السعودي للمحترفين 2022 – 2023 ويأمل بتحقيق السوبر الثاني بعد النسخة التي حققها عام 2022 ، أما الهلال فمشاركته بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين 2022 – 2023 ويسعى لتحقيق السوبر الرابع بعد تحقيقه 3 نسخ أعوام 2015 و 2018 و 2021 .
يذكر أن أول نسخة لكأس السوبر السعودي أقيمت عام 2013 وتوج بها فريق الفتح بعد فوزه على نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين، وفي عام 2014 توج فريق النصر بالنسخة الثانية بعد كسبه الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي عام 2015 أقيمت للمرة الأولى خارج المملكة وتحديداً في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن حقق الهلال الكأس بتغلبه على النصر بهدف دون مقابل، وفي نسخة 2016 بلندن للمرة الثانية توالياً حقق الأهلي السوبر بفوزه على الهلال بركلات الترجيح 4ـ3 . وفق “سبورت 24”.
وفي نسخة عام 2018 بلندن تمكن الهلال من تحقيق لقبه الثاني بعد فوزه على نظيره الاتحاد بهدفين لهدف ، فيما كانت نسخة 2019 في جدة من نصيب فريق النصر بعد تغلبه على التعاون بركلات الترجيح 5-4، وعام 2020 في الرياض تمكن النصر من التتويج باللقب بعد كسبه الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، وفي 2021 حقق الهلال كأس السوبر عندما واجه الفيصلي وفاز بركلات الترجيح، وفي عام 2022 -2023 شهدت البطولة تطوراً وتغيراً في نظامها لتصبح بمشاركة أربعة أندية، وهي بطل الدوري السعودي ووصيفه بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه ، حيث جمعت أولى نسخة بعد التغير بطل الدوري السعودي الهلال ووصيفه الاتحاد وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وصاحب المركز الثالث بالدوري النصر ، وتمكن الاتحاد من تحقيق أول ألقابه بالسوبر بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين.