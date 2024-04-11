الاتحاد جاهز لمواجهة الهلال في “نهائي السوبر”

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد استعدادته مساء اليوم الأربعاء، لمواجهة الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي.
ويتنافس الهلال والاتحاد، مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وشارك في المران الختامي للاتحاد نجوم افريق الأجانب على رأسهم كريم بنزيما ونغولو كانتي و لويز فيليبي وجوتا.
وشهد المران على شرح المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعض الجمل التكتيكة للاعبيه، بالإضافة إلى تدريبات لياقية وفنية متنوعة. وفق “سبورت 24”.
وتمكن الاتحاد من عبور الوحدة بهدفين مقابل هدف وبلوغ المباراة النهائية ليضرب موعدًا مع الهلال على اللقب.