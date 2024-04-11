الهلال يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد في نهائي “السوبر”

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الهلال استعداداته لمواجهة الاتحاد، في المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي والمقرر لها الخميس بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وشهد المران حضور فهد بن نافل، رئيس الهلال، لمؤازرة الفريق وتحفيزه قبل مواجهة الاتحاد على لقب السوبر.
واشتمل المران على تدريبات لياقية فنية متنوعة، وقام البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، بشرح بعض الجمل التكتيكية للاعبين. وفق “سبورت 24”.
وحضر مران الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل دعم زملائه قبل لقاء الاتحاد.
وكان الهلال قد بلغ نهائي السوبر السعودي بعد التغلب على النصر بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي أول أمس الاثنين.