غاياردو: التركيز “كلمة السر” في الفوز على الهلال

أكد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، على ضرورة العمل الجماعي لفريقه في مواجهة الهلال بنهائي السوبر السعودي.
ويتنافس الهلال والاتحاد على لقب كأس السوبر السعودي، مساء الخميس، بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأشار غاياردو خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التركيز سيكون كلمة السر في تحقيق الاتحاد الفوز على الهلال وعناق لقب السوبر.
وعن مواجهات الهلال السابقة التي أشرف عليها، قال غاياردو إن أداء فريقه كان جيدًا خلالها، وإن فريقه لديه الحماس الكبير لتحقيق لقب السوبر. وفق “سبورت 24”.