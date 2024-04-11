حمدالله: سنتفادى الأخطاء من أجل تحقيق “السوبر”

أكد عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد، أن الضغوطات التي تقع عليه تُولد نوعًا من الحافز لتقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر.
وتحدث المغربي في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر السعودي، مؤكدًا أن الفريق سيتفادى جميع الأخطاء التي وقع فيها خلال المباريات الماضية من أجل تحقيق اللقب.
وأوضح عبدالرزاق حمدالله أن مواجهة الهلال على لقب السوبر ستكون مختلفة تمامًا عن باقي المواجهات التي جمعت الفريقين هذا الموسم، مبديًا ثقته في تحقيق الاتحاد الانتصار واللقب. وفق “سبورت 24”.
ويتنافس الهلال والاتحاد مساء غدٍ الخميس بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على لقب السوبر السعودي.