“جيسوس”: مواجهة الاتحاد “مصيرية”

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، عن مواجهة الاتحاد في نهائي السوبر السعودي، المقرر لها غدًا الخميس، بملعب محمد بن زايد بأبوظبي.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي إن مواجهة الاتحاد مصيرية، والفريق سيخوض أول نهائي له هذا الموسم من بين جميع البطولات التي ينافس عليها.
وأشاد مدرب الهلال باللاعب البرازيلي مالكوم، مؤكدًا أنه مدرب محظوظ لامتلاكه لاعبا بقدراته الفنية وذكائه.
وشدد جيسوس على أن الاتحاد واجهه بعدة طرق تكتيكية مختلفة، مشيرًا إلى أن غاياردو، المدير الفني للاتحاد لن يتمكن من مباغتته بطريقة لعب جديدة. وفق “سبورت 24”.