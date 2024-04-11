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جديد المحليات > “الرويلي” يُعايد مصابي القوات المسلحة
11/04/2024   8:17 ص

“الرويلي” يُعايد مصابي القوات المسلحة

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زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، يرافقه قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل الرويلي للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة، فخره واعتزازه بما يقومون به هم وزملاؤهم منسوبو القوات المسلحة للدفاع عن الدين والمليك والوطن وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.​

أكد رئيس هيئة الأركان العامة فخره واعتزازه بما يقومون به هم وزملائهم

أكد رئيس هيئة الأركان العامة فخره واعتزازه بما يقومون به هم وزملائهم

وفق “أخبار 24”.

“الرويلي” يُعايد مصابي القوات المسلحة

جديد المحليات
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