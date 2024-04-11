أمطار في 7 مناطق بثاني أيام العيد

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول اليوم (الخميس) على أجزاء من عدة مناطق.
وضمت قائمة المناطق التي تشهد أمطاراً، نجران وجازان وعسير والباحة والشرقية والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.
وستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض ومرتفعات مكة المكرمة، مع عدم استبعاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة. وفق “أخبار 24”.
بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من عدة مناطق خاصة المنطقة الشرقية، مع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.