الدفاع المدني: المسابح خطر على أطفالكم

حثت المديرية العامة للدفاع المدني العوائل على المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والاستراحات التي يرتادها المواطنون والمقيمون للتنزه في أيام العيد.
ودعت إلى توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، ناصحاً بتوفير أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.وفق “أخبار 24”.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع ضرورة اتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.