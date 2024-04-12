ضبط 2000 مخالف لنقل “ركاب دون ترخيص”

أسفرت الجولات الرقابية للهيئة العامة للنقل على مخالفي نشاط نقل الركاب، للحد من ظاهرة النقل غير المرخص في مطارات المملكة، عن رصد 2,1 ألف مخالف وحجز 1,2 ألف مركبة، إضافة إلى رصد 126 مخالفة مكررة، وذلك خلال شهر رمضان.
وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية شملت مختلف المطارات الرئيسية في المملكة، حيث كانت نسبة المخالفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 38%، وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض 30%، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 15%، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام 12%، وأخيرًا في مطار الطائف الدولي 5%.
وأبانت أنها تهدف من حملاتها الرقابية إلى رفع مستوى الأمان لدى المسافرين، وتنظيم قطاع نقل الركاب بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى التشجيع على التعامل مع وسائل النقل المتنوعة والمرخصة لدى الهيئة، مما يضمن تجربة سفر آمنة وموثوقة للجميع.
وجددت الهيئة تأكيدها على التزامها بمواصلة عمليات الرقابة في مطارات المملكة كافة، مع استمرارية تطبيق العقوبات المالية التي تصل إلى 5,000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة مع تحمل المخالف تكاليف الحجز، وذلك بهدف الحد من ظاهرة النقل غير المرخص لضمان سلامة وأمان الركاب.
وفق “أخبار 24”.