120 ساعة لمعالجة أضرار الأمطار بسد “غالبة” بعسير

استغرقت معالجة أضرار السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على سد “غالبة” بمحافظة تنومة في منطقة عسير، 120 ساعة عمل متواصلة لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث وصفت الأمطار التي شهدتها المنطقة بالأعلى خلال الأحد عشر عامًا الماضية.
وأنجزت فرق الوزارة كافة أعمال الصيانة والترميم للسد، عبر مواصلة العمل دون توقف أثناء الحالة المطرية المستمرة، حيث تمت معالجة وصيانة السد واستمرار تصريف السيول، وذلك بدعمٍ من قِبل عدد من الجهات ذات العلاقة.
ونوّهت الوزارة بالجهود الكبيرة التي قام بها الفريق الفني؛ لمعالجة الأجزاء المتضررة من السيول بسد غالبة وتحييد خطرها، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال أعمال ترميم السد، بعد نهاية الحالة المطرية الحالية، وذلك من خلال مشروع تمت ترسيته لترميمه.
وسد غالبة هو سدٌّ ترابي أنشئ في عام 1430هـ بوادي ترج في محافظة تنومة بمنطقة عسير؛ بهدف الاستفادة من حصاد مياه الأمطار، ورفع منسوب المياه بالآبار في الوادي، إلى جانب التحكم في الفيضان، وتتجاوز السعة التخزينية للسد 217 ألف متر مكعب، بطول (185) متراً وارتفاع (16) متراً.وفق “أخبار 24”.
وشهدت منطقة عسير أمطاراً متوسطة إلى غزيرة أمس إلى جانب العديد من مناطق المملكة، مثل: نجران، وجازان، والرياض، والشرقية، فيما لا تزال هذه الأمطار مستمرة بتلك المناطق اليوم.