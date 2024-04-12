صعود النفط يتوقف عند حدود الـ85 دولاراً

توقف صعود أسعار النفط الذي استمر على مدار يومين، حيث هبطت بشكل طفيف بعدما أحبط التضخم العنيد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً أو 0.8 % إلى 89.74 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار أو 1.4 % إلى 85.02 دولار للبرميل.
وتوقع مختصون أن يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
وكانت أسعار النفط، قد صعدت بعد تراجعها أيام متتالية إذ أدى تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط.وفق “أخبار 24”.