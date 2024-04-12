افتتاح “مكة تعايدنا” بحي حراء الثقافي

افتتحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم (الخميس)، فعالية “مكة تعايدنا”، في نسختها الثانية في حي حراء الثقافي، والتي تستمر حتى السادس من شوال، مستوعبةً أكثر من 15 ألف زائر يوميًا، وتقدم أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا يناسب جميع شرائح المجتمع، تتنوع بين ثقافية وترفيهية وتاريخية.
وتضم الفعالية معرض الوحي، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة، اللذين يقدمان عروضًا بصرية تحكي قصصًا لنزول الوحي وطريق الحج عبر التاريخ، إضافةً إلى عروض الفنون الشعبية، وعروض الصقور، والصوت والضوء، كما تخصص منطقة لسوق الحرفيين، وفعاليات الأطفال والعديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة.وفق “أخبار 24”.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أهمية مثل هذه الفعاليات؛ لإسهامها في خلق أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإثراء تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها، وتعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإحياء تراثنا الثقافي المحلي، فضلاً عن إسهامها في توفير بيئة ترفيهية لمختلف الشرائح، مقدماً شكره لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين شاركوا في تنظيم هذه الفعالية.
يذكر أن فعالية “مكة تعايدنا” مبادرة تُقدمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة احتفالاً بعيد الفطر المبارك، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأمانة العاصمة المقدسة، وغرفة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين.