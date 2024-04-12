حفل البوليفارد يرسم البسمة على وجوه أبناء الشهداء

عايدت الهيئة العامة للترفيه أبناء الشهداء والأيتام، بحفل تضمن عروضاً فنية وألعاباً وحلوى العيد، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، في بسمة حانية رسمت البهجة على محيا الأطفال فابتهجت صدورهم وانفرجت أساريرهم.
كما اشتمل الحفل الذي نُظم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى عرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي، وتجربة الرسم على الوجه والتلوين المفضلة للأطفال، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد.
يأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه (GEA) السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم.
وفق “أخبار 24”.