“مالكوم”: حققنا اللقب الأول.. والبقية تأتي

كد البرازيلي مالكوم لاعب الهلال سعادته بتسجيل هدفين ساهم بهما في تتويج فريقه بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وقال مالكوم في تصريحات عقب نهاية المباراة أمام الاتحاد والتي حسمها الهلال بالفوز 4-1 إن المباراة كانت صعبة لكن لاعبي الهلال تمكنوا من فرض أسلوبهم خلال اللقاء.
وأضاف مالكوم أن الفوز بأول لقب هذا الموسم يعد دفعة معنوية للفريق من أجل المزيد من الألقاب خلال هذا الموسم.
وأشاد مالكوم بدعم جماهير الهلال مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيفتح الباب أمام الهلال للمزيد من الألقاب وإهدائها لهم. وفق “سبورت 24”.