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رياضة > مشجع يشتبك مع”حمدالله” بعد نهائي السوبر
12/04/2024   11:01 ص

مشجع يشتبك مع”حمدالله” بعد نهائي السوبر

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اشتبك عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد، مع أحد المشجعين المتواجدين في مقصورة ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت نهاية مراسم تتويج الهلال بلقب السوبر السعودي قيام المشجع بالتلفظ ضد حمدالله ليقوم الأخير برش المياه تجاهه، ليرد المشجع بالتعدي عليه بالعصا ، قبل تدخل البعض لفض الاشتباك.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على المشجع وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة أبوظبي.

وكان الهلال قد تُوج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 4/1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب محمد بن زايد بالإمارات. وفق “سبورت 24”.

مشجع يشتبك مع”حمدالله” بعد نهائي السوبر

رياضة
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