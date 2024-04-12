بونو: السوبر “بداية”.. وتوقعت التتويج مع الهلال

أعرب المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال عن سعادته بالتتويج بأول لقب له مع الهلال بعد الفوز بكأس الدرعية للسوبر السعودي بالفوز على الاتحاد 4-1.
وقال بونو في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنه كان يتوقع الحصول على البطولات مع الهلال، لاسيما وأن الهلال فريق بطولات لذا عمل على أن يكون حاضرًا دائمًا في المواجهات الكبرى والحاسمة من أجل التتويج باللقب.
ولفت بونو إلى أن لاعبي الهلال لن يتهاونوا بعد التتويج بأول لقب مؤكدًا أنه سيكون حافزًا للفريق من أجل مواصلة التتويج.
ووجه بونو الشكر لجماهير الهلال على دعمها الكبير للفريق في رحلته بكأس السوبر في أبوظبي رغم ظروف العيد، متمنيًا أن يواصل إسعادهم والعمل من أجل مزيد من البطولات. وفق “سبورت 24”.