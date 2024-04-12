سطوة هلالية على الاتحاد في 4 مدن مختلفة

فرض فريق الهلال تفوقه على نظيره الاتحاد، (الخميس) بعد ان جرعه مراره الخسارة السادسة، ولكن هذه المرة بطعم الذهب محققاً من امامه في كأس الدرعية للسوبر السعودي حراماً العميد من المحافظة على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.
وحقق الهلال الفوز على الاتحاد في مواجهات الكلاسيكو في 4 مدن مختلفة بالتضاريس والأجواء ولكن النتيجة كانت واحدة (انتصار أزرق عريض) في الرياض وجدة والطائف وابوظبي.
وفرض الفريق الملقب بالزعيم سطوته على الاتحاد بعدما حقق من امامه بطولة كأس السوبر يوم امس، في الوقت الذي حقق الفوز في جميع المباريات الـ5 التي التقى بها الفريقين سواء على صعيد مواجهتي الدور الأول والثاني في منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما حقق الفوز 4/3 في الدور الأول وبنتيجة 3/1 في الدور الثاني كما حقق الفوز بثنائية نظيفة في مواجهتي ربع نهائي دوري ابطال آسيا ذهاباً واياباً، وقبلها الفوز 3/1 في ربع نهائي البطولة العربية. وفق “سبورت 24”.