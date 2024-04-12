العقدة “اللاتينية” مستمرة في السوبر السعودي

توج ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق الهلال بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، إثر تفوقه في المباراة النهائية لنسخة 2024 على حساب نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي احتضنها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره النصر، بنتيجة 2-1، بينما وصل الاتحاد لنفس الدور بعد الفوز على الوحدة بنفس النتيجة.
وفشل المدير الفني لفريق الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في تحقيق أول ألقابه مع الفريق، والحفاظ على اللقب بعدما حققه الفريق في العام الماضي مع المدرب نونو سانتو.
وكان غاياردو يخطط ليكون أول مدرب من أمريكا الجنوبية، يتمكن من التتويج بلقب السوبر السعودي، بعدما خسر الأوروجواياني خورخي دا سيلفا مع النصر في نسخة 2015، أمام الهلال بهدف دون رد، أعقبها خسارة ثانية للأوروجواياني جوستافو ماتوساس، مدرب الهلال السابق أمام الأهلي بركلات الترجيح. وفق “سبورت 24”.
وفي نسخة 2018، حقق البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال اللقب بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل، وكان الأرجنتيني رامون دياز على رأس الجهاز الفني للاتحاد.